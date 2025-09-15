「ＤｅＮＡ７−９巨人」（１４日、横浜スタジアム）乱戦の中、巨人・リチャードがバットで奮闘した。二回１死一、二塁で左翼線に適時二塁打。３点を追う六回にはバックスクリーンへ１０号ソロ。八回には中犠飛を放ち、２安打３打点と気を吐いた。「気持ちと集中力、それだけです」とキッパリ。初の２桁本塁打にも「まだ通過点なんで、もっと打てるように頑張ります」と話した。