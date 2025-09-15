＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。1打リードの首位からスタートしたイングランドの29歳、チャーリー・ハルが、トータル20アンダーで優勝。1打ビハインドだった最終18番で、最終的に2位に終わった世界ランク1位の22歳ジーノ・ティティクル（タイ）を交わし、2022年10月の「アセンダントLPGAベネフィッティング