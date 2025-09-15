＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終盤戦を迎えている。≪写真≫全英女王・山下美夢有のドライバー痕はこうなっていた！首位と2打差のトータル14アンダー・3位タイからスタートした山下美夢有は、16番までに2つ伸ばしてトータル16アンダーで現在4位。トップとの差は4打に広がっている。同じく3位から出た岩井千怜は13番