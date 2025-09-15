「ＤｅＮＡ７−９巨人」（１４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪が日本球界復帰後最短となる２回４安打４失点ＫＯ。三者凡退の立ち上がりを見せるも、二回に突如暗転。ボール先行とカウントを悪くする場面が増え、１イニングで４失点。巨人打線を止められない状態に三浦監督は「２イニング目は合っていなかった」と早期継投を決断。右腕は「短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しいです…」と肩を落とした。