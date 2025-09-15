ガールズグループ「TWICE」のリーダー、ジヒョ（28）が14日、都内でブランドミューズを務める韓国のコスメブランド「ミルクタッチ」の新商品発表会に出席した。4年ぶりに改良したチューブ型の「アイコニック・マスカラ」について「私のまつ毛にピッタリ合っていて、一日中にじまないのがうれしい」と笑顔。「目の部分がはっきりして、輝いていると自信になる」と言い「これを使って自信を持って」とPRした。