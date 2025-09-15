◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）気迫のスイングから、浦田が待望のプロ初打点をマークした。同点の２回１死二、三塁。１ストライクから藤浪が投じた内角低め１５１キロ直球を捉えた。鋭い打球が一、二塁間を破る。２者を迎え入れるプロ初適時打で一時勝ち越しに成功した。「気持ちで打ちました」。吉川が負傷離脱する状況で、５月６日の阪神戦（東京Ｄ）以来、プロ２度目のスタメン起用に