◆大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が新小結・安青錦（２１）＝安治川＝を力強く寄り倒し、白星発進した。初めて東の正横綱として臨み、新鋭の挑戦を退け昇進後初Ｖへ好スタートを切った。激しさの中に隠された冷静なプラン。大の里が考えた相撲で安青錦を圧倒した。立ち合いはもろ手で突いた。すぐに右を差して、安青錦の上体を起こし、左のおっつけで一気に出た。もし左を抱