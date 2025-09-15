◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）先発の赤星（巨）は１死も取れず１安打、２四死球、投球回０／３で降板した。先発投手が０／３回で降板は、昨年７月１０日ロッテ戦の松井（楽）が８安打１四球を与え、８失点。１アウトも取れずに先発途中降板して以来になる。巨人では１７年９月３０日阪神戦で、畠が打者２人目に頭部死球を与え、危険球退場して以来。危険球以外の降板では、８５年８月