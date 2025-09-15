ロックバンド「LINDBERG」の1996年のヒット曲「everylittlethingeverypreciousthing」がリバイバルヒットしている。プロ野球・阪神の藤川球児監督の現役時代の登場曲で、7日にチームが優勝を決めた最終回、抑え投手の岩崎優の登場曲として流れ話題となっていた。7日から2日間でサブスクリプション（定額聴き放題）の総再生数は300万回となっている。