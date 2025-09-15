◇パ・リーグオリックス3-4ソフトバンク（2025年9月14日京セラD）オリックスは逆転負けでソフトバンク戦の連敗が7に伸びた。2回に先発の曽谷が海野の折れたバットを左胸に当てて降板するアクシデント。緊急登板した横山楓ら救援陣が踏ん張りを見せたが、6回から登板した4番手の山岡が3点のリードを吐き出した。これで相手先発・有原に対しても、昨年7月27日から7連勝を献上。曽谷の診断が「胸部打撲」できょう15日にも練