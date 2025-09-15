◇セ・リーグ広島6-8ヤクルト（2025年9月14日マツダスタジアム）ミスで連勝は3で止まり、今季の勝率5割以下が確定した。2―2に追い付かれた6回、なおも2死一、二塁でオスナの右翼線への飛球を秋山が逆転を許す痛恨の落球（記録は失策）。その後を先発・アドゥワが粘れず一挙5点を失うと、7回には2番手・岡本がボークで7点目を失った。反撃及ばず、秋山は「僕が落としたから追い付けなかった」と猛省。新井監督は「起用し