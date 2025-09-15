◇パ・リーグオリックス3-4ソフトバンク（2025年9月14日京セラD）3回に適時打を放つなど4打席に立ったオリックス・西川が規定打席に到達し、打率・314でリーグトップに躍り出た。左足首の負傷で7月から1カ月半にわたる登録抹消期間があったが、巧みなバットコントロールは健在だ。「すぐ落ちるんで。打率なんか」とはいうものの、セ・リーグでは広島当時の後輩である小園が打率1位。「似たようなタイプなんで。打つ時は