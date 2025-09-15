◇セ・リーグ広島6-8ヤクルト（2025年9月14日マツダスタジアム）広島は好投のアドゥワが、浜田に与えた6回2死からの死球で急変した。岩田、内山の長短打で同点に追い付かれると、四球に秋山の落球（失策）が絡んで逆転を許し、北村恵に2点打を浴びて一挙5失点。スライダーを有効に使って5回まで1安打零封が一転、3敗目を喫し「（死球後の）3人の打者でワンアウトを取っておけば。自分が防げた」と悔やんだ。新井監督は「