◇セ・リーグ中日1-0阪神（2025年9月14日甲子園）中日・大野の10勝目をアシストしたのは、バッテリーを組む石伊だった。0―0の7回1死三塁で右前へ決勝打。「大野さんが頑張っていたので点を取ることができてよかったです」とうなずいた。これが11日ヤクルト戦の8回以来26イニングぶりの得点で、チームの「甲子園での1―0勝利」は19年8月28日以来6年ぶり。井上監督は「（石伊は）食らいついた形が、いい形に結びついた」