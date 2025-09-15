◇セ・リーグ広島6-8ヤクルト（2025年9月14日マツダスタジアム）「7番・二塁」で先発した広島・菊池が2本の二塁打を放って健在ぶりをアピールした。中前打の秋山を無死一塁に置いた5回、痛烈な打球で左翼線へ運んで先制点を挙げ、「先輩（秋山）がよく走ってくれたので先制することができてよかった」とコメント。5点を追う7回にも無死一塁から左越え二塁打でつなぎ、ビッグイニングをお膳立てした。だが勝利には結び付