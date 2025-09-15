大橋祐紀と森下龍矢の日本人コンビが所属するブラックバーンは、現地時間９月13日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第５節で、ワトフォードと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。この一戦で、貴重な決勝ゴールを叩き込んだのが、今夏にレギア・ワルシャワから加入した森下だった。スコアレスで迎えた47分、ブラックバーンが巧みなパスワークで相手を崩したなか、ペナルティエリア内に走り込んで大橋の見