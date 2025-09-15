北中米ワールドカップのポット分けに、韓国メディアが注目している。スポーツ朝鮮は９月13日、「ドイツとイタリアがポット４だと？ ホン・ミョンボ監督のチームは北中米ワールドカップ『死の組』に直面するのか」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。「『FOXスポーツ』はFIFAランキング９位のドイツと11位のイタリアがポット４に入る可能性があると報じた」同メディアは、現在行なわれているワールドカップの欧州