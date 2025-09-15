◇U18W杯決勝日本0−2米国（2025年9月14日沖縄セルラー）高校日本代表は米国に0―2で敗れ、大会連覇を逃した。連覇を目標に指揮した小倉全由監督は「選手たちを世界一にさせられなくて悔しい。（米国は）力がありましたね」と敗戦を受け止めた。日大三の監督時代には01、11年と2度チームを夏の甲子園優勝に導いた。その手腕を買われ、23年にU18監督に就任。24年のU18アジア選手権で準優勝に導くなど功績を残したが「自分