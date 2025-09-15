来年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」が作品の舞台である栃木でクランクインし、Ｗ主演を務める俳優の見上愛（２４）が１４日、重要文化財でロケ地でもある大雄寺で行われた取材会に出席した。「いよいよ始まったんだなって気がする」と実感を込めつつ、撮影は連日の雨に悩まされているとも告白。それでも「一年間すごく朗らかに撮影していけると確信に変わった」と前向きに語り、バディ役でＷ主演する俳優・上坂樹里（