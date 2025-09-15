◇U18W杯決勝日本0−2米国（2025年9月14日沖縄セルラー）高校日本代表は米国に0―2で敗れ、大会連覇を逃した。最速157キロ右腕コールマン・ボスウィック投手（17）に3安打無得点に封じられた。今秋ドラフト1位候補の石垣元気投手（3年＝健大高崎）は4回途中から救援し、3回2/3を無安打も4四死球で1失点。トラックマン社の計測によると、自己最速の158キロに限りなく迫る最速157・9キロをマークした。野球の母国・米国の