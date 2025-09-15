カーリング・日本代表決定戦最終日（１４日・北海道稚内市みどりスポーツパーク）――３戦先勝方式の女子の決定戦はフォルティウスがＳＣ軽井沢クを通算３勝２敗で退け、ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月・カナダ）の代表に決まった。第２戦を７―６で競り勝って、１次リーグからの通算対戦成績を２勝２敗の五分に戻し、最終第３戦は６―５で制した。フォルティウスは五輪最終予選で残り２枠の出場権獲得を目指す。◇勝