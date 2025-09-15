米国の高関税政策により、世界の自由貿易体制が危機に瀕（ひん）している。環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の加盟国を増やして、保護主義への防波堤を強化したい。韓国政府がＴＰＰへの加盟を検討する方針を表明した。トランプ政権の高関税政策で輸出の減少が懸念され、海外の販路を広げる必要があると判断したためだ。日本が主導するＴＰＰには、豪州、英国、ベトナムなど１２か国が加盟している。韓国は今後、関係者の利害