いくつになっても、誰かの役に立ちたいと願う人は多いはずだ。人と人との交流を大切にし、世代を超えて助け合う社会にしたい。きょう１５日は敬老の日である。総務省などによると、６５歳以上の高齢者は３６１９万人に上り、総人口に占める割合は、過去最高の２９・４％となった。１００歳以上の人は９万９７６３人と、５５年連続で過去最多を更新した。誰かの役に立っていると思えば、自然と元気が湧いてくる。長い人生で蓄