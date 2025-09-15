【ブリュッセル＝秋山洋成】ＥＵ（欧州連合）の執行機関・欧州委員会のマイケル・マクグラス委員（民主主義、司法担当）が読売新聞の書面インタビューに応じた。ロシアのウクライナ侵略罪を裁くため、「欧州評議会」（仏ストラスブール）が主導して設置される見通しの特別法廷について、「日本の速やかな参加を期待する」と述べた。マクグラス氏は１６日から訪日し、ウクライナ支援などを鈴木法相らと協議する。ウクライナ侵