日本語を母語としない作家が、日本文学の第一線で活躍している。今年の芥川賞では、米国出身のグレゴリー・ケズナジャットさん（４１）がノミネートされ話題となった。かつては高い経済力、近年はマンガやアニメなどが日本の発信力となり、日本に興味を抱く外国人が増えてきたことが背景にあるようだ。「華やかな」バブル期来日のきっかけケズナジャットさんのケースでは、日本企業が好調だった時代の名残が見て取れる。数