【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）【映像】大谷、特大49号直後にベンチで見せた“明るい表情”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場すると、3回に反撃ののろしとなる49号ソロ本塁打を放った。ベンチに戻った後も大谷からは笑顔が見られた。2年連続の世界一、3年連続となる本塁打王獲得に向けて勝負の9月を迎えた大谷とドジャースだが、地区優勝争