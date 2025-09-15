女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が来季シード喪失の危機に直面している。現在ポイントランキング１０１位の渋野は米ツアーの「クローガー・クリーンシティー選手権」で予選落ちしたため、１０５位まで順位を下げる予定。今大会後に決まる１０月のアジアシリーズ参戦は絶望的で日本開催の「ＴＯＴＯジャパンクラシック」参戦も困難な見通し。来季フルシードの８０位以内、多くの試合に出られる１００位以内の確保す