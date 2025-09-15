陸上の世界選手権２日目（１４日、東京・国立競技場）、女子１００メートル障害が行われ、パリ五輪代表の田中佑美（富士通）は予選敗退となった。予選は２組６着の１３秒０５でゴール。「パリ五輪準決勝をギリギリだが行っていた身としては、こういった記録は悔しいの一言に尽きる」と悔しさをにじませた。７月の日本選手権で決勝の朝からアキレス腱の痛みが生じるも、強行出場して１２秒８６で初優勝。参加標準記録には届か