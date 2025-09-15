ソフトバンクの正木智也外野手（２５）が１５日から二軍に合流し、同日のウエスタンリーグ・くふうハヤテ戦（タマスタ筑後）でスタメン出場する予定だ。正木は４月１８日の西武戦（ベルーナ）でスイングの際に左肩を負傷。競技復帰まで５〜６か月を要する「左肩亜脱臼」と診断され、同月３０日に左肩関節バンカート修復術を受けた。その後はリハビリに努め、今月９日に四軍戦で実戦復帰。この日も北九州で行われた四軍戦に途中