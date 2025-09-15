ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）で王者・武居由樹（２９＝大橋）が、同級１位クリスチャン・メディナ（２５＝メキシコ）に４回ＴＫＯで敗れ、３度目の防衛に失敗。Ｋ―１出身の武居は今後について「ゆっくりしてから、ちゃんと答えを出します」と話すにとどめ、同じキックボクシング出身のＷＢＡ・ＷＢＣ同級１位・那須川天心（２７＝帝拳）と将来誓い合っていたライバル対決が、実現しない可