ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）、王者・井上尚弥（３２＝大橋）がＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）に３―０で大差の判定勝利。試合後にアフマダリエフ陣営が、ジャッジに苦言を呈した。試合はアウトボクシングに徹した井上が序盤からペースをつかみ、１２ラウンドを戦い抜いた。判定は審判２人が１１８―１１０、１人が１１