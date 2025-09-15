巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）は１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し、わずか１２球を投げて緊急降板を余儀なくされた赤星優志投手（２６）について言及した。およそ３週間ぶりに一軍の先発マウンドに立った赤星は、先頭・蛯名に二塁打を許し、続く桑原投じたシュートが死球に。杉内コーチがマウンドへ向かうと、赤星は首をかしげる仕草を見せつつ何度かうなづいて再び投球の準備を始めた。しかし、３人目の筒香に