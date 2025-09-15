◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）２位の巨人は投手陣が崩れて痛恨の逆転負け。３位のＤｅＮＡにゲーム差なしに迫られた。初回に先発・赤星が右肩痛で１死も取れずわずか１２球で降板し、１点の先行を許したが、直後の２回、ドラフト２位ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）の２点適時打などで４点を奪い、藤浪をＫＯした。しかし、３点リードの４回に救援陣が捕まり一挙６失点。その後の反撃