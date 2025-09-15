◆パ・リーグオリックス３―４ソフトバンク（１４日・京セラドーム大阪）ソフトバンクが３点差を逆転して優勝マジックを１２に減らした。６回に打者１０人、６長短打で一挙４点の猛攻。「死ぬ気で打ちました。ここで打たないと終わりぐらいの気持ち」と、柳町が同点の２死一、三塁から中前への決勝適時打。３打席連続三振で迎えた４打席目で結果を出した。下を向かない選手が集まっているから強い。３回の３失点は１死一塁か