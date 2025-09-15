◆米大リーグカブス―レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレイズ戦に先発。２年連続の１０勝を目指すも、初回いきなり２者連続本塁打を浴びるなど５回まで６安打３失点で降板し白星はつかめなかった。初回だった。先頭のＹ・ディアスにカウント２―１からのまん中のスプリットを左中間スタンドに運ばれると、続くカミネロには１―２と追い込む