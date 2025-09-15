◇インターリーグカブスーレイズ（2025年9月14日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が14日（日本時間15日）、本拠でのレイズ戦に先発。5回を7安打3失点で勝利投手の権利を得られなかった。今永は初回、1番・ディアス、2番・カミネロに連続被弾を許すまさかの展開。ただ、先制パンチを浴びたが、冷静さは失わなかった。走者を出しつつも、その後は切り抜ける。3回に1失点したものの最少失点で免れ、味方の反撃を待った。