◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）に3―0判定勝ちし、男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座防衛を成し遂げた。1