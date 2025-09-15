福井競輪のG2「第41回共同通信社杯」（優勝賞金3090万円）は11Rで決勝戦が行われる。自力強力な寺崎浩平を先頭に5車で結束する近畿勢が断然有利にレースを進める。寺崎マークから総合力No.1の古性優作が断然の人気に応えるとみる。近畿5車の番手・古性が主役。ラインができるのは近畿のみで、単騎が4人。寺崎は徐々にペースを上げながら先行できる。王者・古性が番手で単騎の捲りをきっちり止めて当大会初Vだ。単騎ならスピー