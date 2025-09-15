◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）来年5月に東京ドームで井上との対戦が計画されているWBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）はリングサイドの最前列席で観戦した。井上のリング上インタビューが一段落したところで席を立ったが、井上から