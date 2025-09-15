[9.14 ベルギー・リーグ第7節 アンデルレヒト 1-1 ゲンク]ベルギー・リーグは14日、第7節を各地で行い、MF伊東純也所属のゲンクはアンデルレヒトと1-1で引き分けた。チームは前半30分に退場者を出した相手に先行されると、同点に追いつくにとどまり、リーグ戦の連勝が2でストップ。伊東は左ウイングで先発出場し、後半途中から同81分まで右ウイングでプレーした。国際Aマッチウィーク明けのリーグ再開戦。9日の国際親善試合ア