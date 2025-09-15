◇大相撲秋場所（2025年9月14日両国国技館）大関獲りの若隆景は伯桜鵬にいいところなく敗れて黒星スタートとなった。立ち合いから左を差され、右の強烈な突きで後退。何もできずに押し出された。2場所ぶりの黒星発進。ただまだ初日とあって「立ち合いから流れが悪かったので明日からは反省して自分らしい相撲を取っていきたい」と前を向いた。土俵下で見ていた粂川審判長は「一方的でした。大関という意識があるんでしょ