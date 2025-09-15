◇大相撲秋場所（2025年9月14日両国国技館）7月の名古屋場所で初優勝した琴勝峰は、1月の初場所以来4場所ぶりの黒星発進となった。立ち合いから若元春に左を差され、右を抱えられて何もできずに寄り切られた。土俵入り後には賜杯返還や優勝額除幕などの儀式があり「初めてのことだらけで新鮮だった。除幕の瞬間はうれしかった」と率直に話した26歳。切り替えを強調し「自分は全くの挑戦者の立場。先場所のことは忘れて頑張