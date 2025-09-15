◇陸上世界選手権第2日（2025年9月14日東京・国立競技場）女子マラソンでは初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）が2時間28分50秒で7位に入り、日本勢3大会ぶりの入賞を果たした。早大ランニングサークル出身の異色ランナーが実業団で進化を遂げ、サバイバルレースに対応。28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を獲得した。入賞を確信した小林は、思わず左拳を握った。発