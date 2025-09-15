ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」が2日目を迎える。注目は12Rだ。初日12Rドリーム戦で3着争いをした小林孝、津田の対決となるか。足に関しては両者似た感じ。なら枠番の差がモノを言う。小林孝がイン鋭発決めて押し切りへ。津田は捲り差しへの変化もあるか。富田が手堅いレース運びを見せる。上野は決め差しで迫る。＜1＞小林孝彰試運転などは悪くなかったけど、ターンしてからの押し感が