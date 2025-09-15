◇陸上世界選手権第2日（2025年9月14日東京・国立競技場）2大会ぶりの出場となる福部は12秒92の5組4着で再び準決勝に駒を進めた。スタートでやや出遅れ、中盤も伸びきれずにフィニッシュ。タイムで拾われて予選通過が決まり「ホッとした」と安堵（あんど）した。昨秋に発症した、リンパ節に良性の炎症が起きる原因不明の「菊池病」に悩まされてきた中での大舞台。「出場できたのは奇跡みたいなもの。準決勝では日本記