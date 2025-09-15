来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、林官房長官があす出馬の意向を表明することが分かりました。関係者によりますと、林官房長官はあす午後、国会内で自民党総裁選に出馬する意向を表明するということです。自身が掲げる政策などを表明する正式な出馬会見は、別途実施する方向で調整しているということです。去年の総裁選で4位だった林氏は先週、所属していた旧岸田派の議員らと会合を開くなど、立候補に向けた準備を進めてきて