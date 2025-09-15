大友康平が9月13日および14日、有楽町 I’M A SHOWにて＜HOUND DOG LIVE Autumn Special「僕の歌は、君の歌 〜K’s Selection 2025〜」＞の東京公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年で3回目を迎える恒例の秋公演は、大友康平の自宅リビングに観客を招いたような温かな空間をコンセプトにしたものだ。ステージにはペルシャ絨毯やアンティーク調のライトが置かれ、曲ごとに異なる照明演出が施される