Photo: 三浦憲治Ooochie Koochieの全国ツアー＜Ooochie Koochie TOUR＞の日本武道館2days公演が、2025年9月11日と12日に開催された。両日ともに超満員の9000人、のべ18000人を動員した公演のオフィシャルレポートをお届けしよう。Ooochie Koochieは、1965年生まれ、広島県出身の奥田民生と吉川晃司が結成したユニットである。高校時代からバンド活動を通じて接点があった2人が還暦を迎えるタイミングで、『広島への恩返し』と『裸