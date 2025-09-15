◆米大リーグカブス―レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレイズ戦に先発。２年連続の１０勝を目指すも、初回いきなり２者連続本塁打を浴びた。先頭のＹ・ディアスにカウント２―１からのまん中のスプリットを左中間スタンドに運ばれると、続くカミネロには１―２と追い込むも再びスプリットを、ディアスとほぼ同じ場所にたたきこまれた。３