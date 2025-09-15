歌手で俳優の中島健人（３１）が１４日、台北・ＺｅｐｐＮｅｗＴａｉｐｅｉでソロ公演「ＫＥＮＴＯＮＡＫＡＪＩＭＡ１ｓｔＬｉｖｅ２０２５ｉｎＴＡＩＰＥＩ“Ｎ／ｂｉａｓ”凱」を開催。グループ時代も含めて初の海外公演で、Ｗアンコールを含め全１７曲を披露した。台北のＵ：ｎｉｔｙ（ユニティー＝ファンの総称）を熱くさせた。満員の会場が待ちわびる中、ステージに登場すると「Ｈｅｙ台北！一起唱！（一